Torna il grande balletto con Teatro Arcimboldi e La Scala

Milano, 21 set. (askanews) – Si è tenuta ieri la conferenza stampa di presentazione “Don Chisciotte” primo appuntamento con il grande balletto dal 29 al 31 ottobre 2021 che vedrà tornare in scena il Corpo di Ballo della Scala, diretto da Manuel Legris al TAM Teatro Arcimboldi Milano, nella stupenda versione coreografata da Rudolf Nureyev.

Un’opera imperdibile che non smette mai di coinvolgere e ammaliare il pubblico di tutte le età, perché sa offrire emozioni e sorprendere con freschezza, colore, inventiva, virtuosismo e tecnica della danza.

Per questo spettacolo i biglietti disponibili sono in vendita in un numero ridotto, rispetto alla capienza totale del teatro, in ottemperanza alle norme di sicurezza anti-covid. Verrà garantita per ogni spettatore in sala la distanza di sicurezza prevista dalle normative.

“Don Chisciotte” è un evento d’eccezione, che rappresenta il rinnovato incontro fra due importanti istituzioni culturali della nostra città: TAM Teatro Arcimboldi Milano, il più grande teatro d’Italia e la Fondazione Teatro alla Scala, ente fondatore del sistema culturale italiano e internazionale.