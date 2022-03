Torna il testa a testa fra Letta e Meloni, sono gli unici sopra il 20%

Torna il testa a testa fra Letta e Meloni, i dem hanno il 21,5% dei consensi ma perdono qualcosa mentre FdI guadagna lo 0,5% e si attesta lì dietro al 20,7%

La Supermedia dei sondaggi politici di Youtrend dice che è tornato il testa a testa fra Enrico Letta e Giorgia Meloni, con i loro partiti che sono gli unici sopra il 20%. Il Partito Democratico è ancora primo nel gradimento attuale degli italiani ma Fratelli d’Italia si rifà sotto e lo tallona di poco.

I dem hanno il 21,5% dei consensi e ne hanno perso 0,1% rispetto a una settimana fa. La formazione di Giorgia Meloni ha guadagnato lo 0,5% e si è attestata al 20,7%.

Testa a testa fra Enrico Letta e Giorgia Meloni

Le due formazioni sono quindi ufficialmente divise da meno di un punto percentuale (0,8%). Terza la Lega che terza lo è da mesi e che scende ancora: il partito di Matteo Salvini è al 16,6% e regala uno 0,7% rispetto a sette giorni fa.

Non fa eccezione il Movimento 5 stelle, che scende ancora di uno 0,5% e arriva al 13,4%. I pentastellati e il Carroccio in tandem sono passati dal 50,1% del 2018 ad un risicato 30%. Quarta formazione è Forza Italia, che pur essendo scesa ancora ed arriva all’ 8,2% dei consensi, perde uno 0,3% rispetto all’ultima rilevazione ma sembra aver definitivamente superato lo stallo che per mesi l’aveva tenuta intorno al 7%.

Il duo Calenda-Bonino continua a crescere

La federazione tra Azione e +Europa continua a riservare sorprese: il duo Calenda-Bonino nel gradimento degli italiani e in piena campagna di tesseramento si piazza al sesto posto ed oggi vale il 4,8%, crescendo dello 0,4% in una settimana. Sotto la fatidica quota 3% ci sono i cosiddetti partiti minori il primo dei quali, per un solo decimo di punto, è Italia Viva di Matteo Renzi (al 2,5%).

Seguono i Verdi (2,4%), Art.1-Mdp (2%) e Sinistra Italiana (1,9%).