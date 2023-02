Home > Askanews > Torna il travolgente viaggio di "Quelle brave ragazze" Torna il travolgente viaggio di "Quelle brave ragazze"

Milano, 15 feb. (askanews) – Storie di amicizia, risate e tanta energia. Arriva la nuova, sorprendente e irresistibile vacanza on the road per “Quelle brave ragazze”, che torna con la sua seconda stagione domenica 19 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il trio protagonista di questo road trip – (show Sky Original realizzato da Blu Yazmine) – sarà una formazione inedita: a Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce infatti un’altra leggenda del teatro e della televisione italiana, Marisa Laurito. “Il viaggio è stato bellissimo, queste due signore sono meravigliose, ci siamo molto divertite, abbiamo parlato allo sfinimento ma siamo state davvero molto bene”. Un’avventura a bordo dell’iconico van maculato rosa shocking, a partire dal lusso di Montecarlo, poi un tour nel Sud della Francia con missioni sempre più imprevedibili. “Il pulmino lascia un po’ a desiderare perché quando arriviamo pensano tutti che scendano delle gnocce pazzesce e poi scendiamo noi tre e un po’ di delusione c’è. Il conducente è fantastico, ci ha già accompagnato nell’altro viaggio e noi tre chiacchieriamo, poi una si addormenta e la situazione torna normale”. Un’occasione per lasciarsi andare a momenti di puro divertimento, le ragazze invitano a seguire il loro esempio. “Fatelo! Perché è divertente, siete libere, potete dire tutte le battute che volete e non vi dovete preoccupare per un’altra persona perché le donne sono molto autonome. E poi c’è la libertà, quando uno ha gli uomini appresso devi sempre vedere di cosa hanno bisogno, si lamentano, si scocciano, perché noi siamo un po’ mamme. È una scoperta veramente, è anche ritrovarsi, rimettersi insieme, c’è una grande serenità e un grande benessere, si ricompatta il femminile viaggiando con le donne”. Per il pubblico un’occasione per conoscere e riscoprire tre miti amatissimi dello spettacolo.

