Torna in Cina a luglio Yuan Meng, il primo panda nato in Francia

Roma, 4 mag. (askanews) – Yuan Meng, il primo cucciolo di panda nato in Francia nell’agosto 2017 allo ZooPark di Beauval, di cui è la star, partirà per la Cina il prossimo 4 luglio. Verrà trasferito quest’estate al Giant Panda Research and Breeding Centre di Chengdu con l’obiettivo di riprodursi con una femmina non imparentata e contribuire a conservare la specie. Il panda, il cui nome in cinese significa “realizzazione di un sogno” e che pesa quasi 123 kg, si stabilirà nei grandi parchi del Sichuan, da dove provengono i suoi genitori. Un mese prima del suo sesto compleanno verrà portato all’aeroporto di Francoforte a bordo di un camion climatizzato. Poi un custode e un veterinario di Beauval lo accompagneranno a Chengdu. Inizialmente Yuan Meng sarebbe dovuto tornare in Cina quando aveva tre o quattro anni, ma il suo soggiorno è stato prolungato a causa della pandemia di Covid-19. A Beauval farà spazio alle sue sorelle minori, le gemelle Huanlili e Yuandudu, nate il 2 agosto 2021 e che ora pesano rispettivamente 63 e 67 kg.

