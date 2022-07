Torna in grande il Comic-Con e apre con “Dungeons and Dragons”

Roma, 22 lug. (askanews) – Migliaia di fan della cultura pop, dei supereroi e dei fumetti tornano ad affollare San Diego, in California, per il primo Comic-Con su larga scala dal 2019. A causa della pandemia, infatti, le ultime due edizioni di uno degli appuntamenti più stravaganti e attesi dagli appassionati, si sono svolte online; solo lo scorso novembre un numero limitato di persone ha potuto partecipato a una “edizione speciale” ridotta a San Diego.

Ma ora si torna ai grandi numeri e c’è attesa per l’anteprima delle nuove serie televisive de “Il Signore degli Anelli” e “Il Trono di Spade” e per un sequel del supereroe Marvel “Black Panther”. Si stima che l’affluenza sarà pari ai livelli pre-pandemia, con oltre 130.000 fan vestiti da hobbit, draghi o principesse. L’apertura è in grande, con la presentaziobe del film “Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves”, adattamento cinematografico del leggendario gioco di ruolo fantasy interpretato da Chris Pine, Hugh Grant e dall’ex rubacuori di “Bridgerton” Rege-Jean Page.