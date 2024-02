Torna in tour in Italia OPEN diretto da Ezralow, mito della danza

Milano, 6 feb. (askanews) – Torna in tour in Italia OPEN, lo show diretto e coreografato da Daniel Ezralow, inno gioioso alla vita e a tutto ciò che essa porta inevitabilmente con sé. Brevi quadri fulminanti, ironici, spiazzanti, divertenti, realizzati con l’uso magistrale di luci, costumi e videoproiezioni. Una multimedialità ricca che si intreccia con i corpi e costruisce brevi e sofisticate storie che esaltano la cifra stilistica di Daniel Ezralow. E lui ci racconta: “Uno spettacolo che ha tanti elementi. C’è musica bellissima, classica, ma non uso la classica musica normale, ne uso una differente per il rumore. C’è tanto rumore, e dentro c’è una storia che se tu vuoi veramente concentrarti, vai molto in profondo, si può toccare in profondo il cuore. Se non vuoi andare in profondo, funziona comunque”.

Uno show che torna a grande richiesta sui palcoscenici italiani e che per questa nuova edizione si presenta con una grande novità: il cast, totalmente rinnovato, annovera giovani e talentuosi ballerini provenienti da Amici di Maria De Filippi.

“Ci sono ballerini bellissimi – continua – che saltano in aria con spaccate, il che mi piace e poi c’è una finale proprio fuori. Per cui Open è uno spettacolo che funziona secondo me per tutte le età. Per una persona di 5 anni è un gioia totale. Per una persona di 85 è un altro tipo di gioia. È tutti da 50 a 85”.

Il 14 febbraio OPEN è a Trieste, al Politeama Il Rossetti, poi il 16-17 febbraio Ferrara al Teatro Comunale, il 20 febbraio a Torino al Teatro Colosseo, dal 22 al 25 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano, dal 27 febbraio al 3 marzo, a Roma, Teatro Olimpico. E il tour italiano non si fermerà, proseguendo sino a oltre metà marzo. Perché come dice lo stesso Ezralow, “l’arte è una delle rare cose che non può andare indietro, ma solo avanti”.