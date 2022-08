"Per collegare la Calabria e la Sicilia e completare uno dei principali corridoi europei di traffico": Berlusconi e il ponte sullo Stretto di Messina

Con le elezioni politiche del 25 settembre prossimo e con la campagna elettorale in pieno corso torna l’evergreen di Silvio Berlusconi: il ponte sullo Stretto di Messina. Il leader di Forza Italia lo ritiene un’opera del tutto indispensabile per modernizzare l’Italia e perciò è tornato a parlarne nella sua consueta clip informativa sul programma.

Berlusconi e il ponte sullo Stretto

Si tratta di “una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese, un’opera della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata“. E ancora: “Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto fosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea”.

“Questa volta non ci fermeranno”

Poi Silvio Berlusconi ha ribadito l’importanza dell’opera: “Il ponte rimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia, ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale“. La chiosa del Cav è bellicosa, a contare come andò a finire l’ultima volta che di quel progetto si era parlato in termini progettuali concreti ed il fatto che il ponte sembra essere anche nel programma di Matteo Salvini: “Questa volta non ci fermeranno”.