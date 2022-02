Torna l’idea di Giuseppe Conte di formare un suo partito dopo il caos M5s

Tempi duri per stare nei Cinquestelle e torna in auge l’idea di Giuseppe Conte di formare un suo partito dopo il caos M5s: la scappatoia del leader

Torna attuale come non mai l’idea di Giuseppe Conte di formare un suo partito dopo il caos all’interno del “suo non più suo” M5s: il presidente “congelato” dal tribunale di Napoli, cecchinato da Luigi Di Maio e mezzo scaricato da Beppe Grillo ha da tempo il progetto di una sua formazione ed ha anche un nome, “Con-Te”, con tanto di logo.

Conte vuole formare un suo partito? Già lo fece, ma poi lo chiamarono a fare il “Cincinnato” dei Cinquestelle

L’idea è tutt’altro che recente ma in passato Conte l’aveva accantonata perché dai Cinquestelle lo chiamarono in modalità Cincinnato a tenere la barra del movimento dopo aver tenuto quella del Paese prima del siluro renziano. Quel mandato Conte però lo ottenne con le stesse deroghe lasche del suo emulo romano, cioè forzando le regole di quello Statuto che oggi è boomerang che punta dritto il setto nasale di Conte.

La leadership collegiale e l’uomo solo al comando: perché a Conte converrebbe smarcarsi subito

Il nodo era quello della leadership collegiale e non dell’uomo solo al comando. Ecco perché Conte, un po’ riconoscendo che è fuori in punto di Diritto, un po’ riconoscendo che stare dentro non è più molto salutare in quella guerra fra bande, starebbe accarezzando di nuovo l’idea di riesumare“Con-Te”. Quello che va capito è quanti fra i grillini lo seguirebbero nella scissione e quanti invece andrebbero da lui dal Gruppo Misto, da cui sono già arrivati alcuni chiari segnali di disponibilità.

L’endorsement quirinale di “Dibba” e la massa critica per riesumare “Con-Te”

Senza dimenticare che nei giorni concitati del Quirinale Conte aveva ricevuto un endorsement etico e zuccheroso dallo stesso Alessandro Di Battista, un altro esule in cerca di patria, che con Conte potrebbe fare massa critica di disappunto e fondare una costola del M5s autonoma. O magari un corpo tutto intero e tutto diverso.

Appunto: “Con-Te”.