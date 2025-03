Torna La Camba con il nuovo singolo "Occhi di Uragano"

Roma, 14 mar. (askanews) – Dopo l’uscita, lo scorso 7 marzo, di “Occhi di Uragano”, il nuovo singolo de La Camba, nome d’arte di Federica Camba, arriva anche il video diretto da Luca Oldani (visibile sul canale Youtube La Camba Official). Il brano anticipa l’album di inediti che uscirà dopo l’estate; a partire da maggio, intanto, l’artista sarà in tour con il suo repertorio.

“Occhi di Uragano” è stato scritto da Federica (che ne ha curato anche la produzione e l’arrangiamento) durante le riprese di “Pechino Express” appena partito su Sky e in streaming su NOW, nel quale La Camba è protagonista con il compagno Gianluca “Scintilla” Fubelli: insieme sono la coppia Gli #Spettacolari. Sempre insieme, i due artisti saranno nei teatri con un loro spettacolo durante l’autunno.

“Occhi di Uragano” vuole celebrare il potere trasformativo dell’amore improvviso e inatteso, capace di infondere gioia e, al contempo, di esporre al rischio di perdersi in un’emozione travolgente. Uno stato d’animo che si è intrecciato con l’esperienza che l’ha ispirata a scrivere la canzone, nata proprio mentre condivideva l’avventura del programma con il suo compagno. Nel brano c’è il sapore condiviso di un viaggio “zaino in spalla”. “Si chiama Amore ed è la meravigliosa esperienza che mi ha ispirata a scrivere questa canzone – ha detto – nata mentre condividevo con il mio compagno l’incredibile avventura di Pechino Express. Perché è vero che la vita è un uragano, ma l’amore ancora di più, è un vortice di emozioni che ti porta in viaggio. In questo caso, un viaggio infinito dentro al viaggio”.

Federica Camba, nata a Roma e cresciuta a Cagliari, ha scritto decine di canzoni portate al successo da colleghi che le sono valse Dischi d’Oro e di Platino e che hanno superato i 10 milioni di copie vendute. Ha composto tra gli altri brani per Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Emma, Marco Masini, Gianni Morandi, Max Gazzè, Elodie, Annalisa, Nek, Renga, Michele Bravi e altri. Nel 2010 ha debuttato come interprete esordendo con l’album “Magari oppure no”, a cui è seguito “Buonanotte Sognatori”. È stata giudice di canto nella 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi.