Torna la Fantastica signora Maisel. E ci sarà una quinta stagione

Milano, 18 feb. (askanews) – “La Fantastica Signora Maisel” avrà una quinta e ultima stagione. Lo ha annunciato Prime Video nel giorno in cui sulla piattaforma in streaming di Amazon viene lanciata la quarta attesissima stagione della serie tv interpretata da Rachel Brosnahan, con due episodi in uscita ogni venerdì per quattro settimane.

Le riprese della quinta stagione della serie più premiata, amata e acclamata di Prime sono attualmente in corso a New York.

Una gioia per i fan della serie che è ambientata nell Upper West Side, e che deve la sua forza ai brillanti dialoghi da stand up comedy e alla scenografie e ai costumi sgargianti da fine anni cinquanta.

Scritta e diretta da Amy Sherman-Palladino, “La Fantastica Signora Maisel” è stata la prima serie degli Amazon Studios ad essere commissionata per più stagioni. Ha vinto 20 premi Emmy ed ha ricevuto 54 nomination per le sue prime tre stagioni.