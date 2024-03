Torna la Ireland Week per San Patrizio, dopo Milano anche Roma

Milano. 5 mar. (askanews) – Danza, musica, cinema, gastronomia, fotografie ed esperienze irlandesi per tutti i gusti: torna a Milano, dal 10 al 17 marzo, giorno di San Patrizio, la Ireland Week, che nel capoluogo lombardo è alla terza edizione. Sarà una kermesse ricca di appuntamenti e attività in tutta la città, che per una settimana diventerà irlandese. E visto il successo riscosso dall’iniziativa milanese, l’Irlanda nel 2024 andrà in scena anche a Roma, con una prima versione dell’iniziativa, a cura dell’Ambasciata d’Irlanda in Italia.

La settimana è organizzata dal Turismo Irlandese e propone, tra le altre cose, una mostra fotografica en plein air in via Dante, ma anche la giornata a porte aperte “Experience Ireland”, in calendario proprio il 10 marzo, giorno in cui la Ireland Week prende il via: una giornata esperienziale ad accesso gratuito presso Open, spazio multimediale di Porta Romana, che dalla mattina alle 11:30 alle 19:00, farà da teatro a degustazioni, laboratori, travel talks, danza, musica, arte con un focus sull’Irlanda del Nord.

La parola d’ordine sarà “interazione” interpretata nel corso dei laboratori dedicati, tra le altre cose, all’arte del pane in stile irlandese, ai passi di danza tradizionali, alle degustazioni sensoriali di distillati e di cioccolato. E si potrà addirittura ripassare l’inglese attraverso la musica, imparare un po’ di gaelico irlandese con insegnanti d’eccezione delle isole Aran, e scoprire come intrecciare la Croce di Santa Brigida, santa patrona importantissima per la storia d’Irlanda e figura femminile straordinaria, di cui nel 2024 ricorrono 1500 anni dalla morte.

Non mancheranno poi i Travel Talks: presentazioni per idee di viaggio, in collaborazione con Lonely Planet, giornalisti, influencers ed esperti di Irlanda. Anche i bambini avranno laboratori creati proprio per loro con un kids corner dedicato.