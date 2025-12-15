Torna la musica raccontata e suonata in Via dei Matti n.0

Milano, 15 dic. (askanews) – La quinta stagione di Via dei Matti n.0 torna su Rai 3 dal 22 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20:20, con nuova vitalità e una rinnovata cura poetica. A condurre questo viaggio nel cuore della musica ci sono Valentina Cenni e Stefano Bollani, protagonisti di un’intesa narrativa e musicale che si traduce, puntata dopo puntata, in un dialogo brillante, affettuoso e profondamente colto.

Il nuovo ciclo accoglie ospiti provenienti dal mondo della musica, del canto e della recitazione: interpreti illustri, musicisti di fama internazionale, cantanti dalla personalità magnetica, attori capaci di attraversare la parola come fosse spartito. Ognuno porta con sé un frammento prezioso del proprio percorso artistico, una storia che illumina la scena, un suono che apre varchi sensibili nelle nostre percezioni.

Valentina Cenni guida la conversazione con la sua consueta raffinatezza, trasformando ogni scambio in un racconto ospitale, capace di intrecciare curiosità, ironia e profondità. Accanto a lei, Stefano Bollani continua a plasmare la dimensione musicale del programma con invenzioni pianistiche sempre sorprendenti, creando atmosfere che avvolgono gli ospiti e accompagnano lo spettatore in un’esperienza d’ascolto viva, intima, imprevedibile.

La scenografia amplifica la vocazione del programma a diventare una vera casa della musica, uno spazio accogliente e immaginifico, dove ogni dettaglio invita alla concentrazione e alla meraviglia. Così, ogni puntata assume la forma di un piccolo concerto narrativo: un salotto sonoro in cui parola, canto e strumento si intrecciano con naturalezza, restituendo alla cultura il suo volto più gioioso.

Con questa quinta stagione, Via dei Matti n.0 riafferma il suo ruolo di “presidio poetico” all’interno della televisione italiana: un luogo dove la musica respira, dove l’arte trova ospitalità e dove l’intelligenza del racconto diventa gesto quotidiano e luminoso.