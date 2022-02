Torna la Radio Jova Beach, Jovanotti: uno show fotonico

Milano, 17 feb. (askanews) – “Stiamo arrivando con un nuovo fantasmagorico, fotonico show di Radio Jova beach”. Così Jovanotti ha lanciato le nuove session, disponibili dal 18 febbraio di Radio Jova beach, un canale di musica prodotto curato e realizzato da Lorenzo Jovanotti.

In ogni session, della durata di circa 45 minuti, Jovanotti accompagnerà l’ascoltatore fra idee, racconti, musica dal vivo, hit del presente e del passato.

Come sempre i programmi saranno fruibili attraverso la Jova Beach App, scaricabile gratuitamente per iOs e Android con tutte le iniziative, i dettagli e le mappe per orientarsi nel magico mondo dei prossimi Jova Party.

Con l’occasione torneranno disponibili anche le puntate della precedente edizione che hanno raggiunto centinaia di migliaia di ascoltatori. La Radio Jova beach è sviluppata da Trident Music in collaborazione con Radio Italia, radio ufficiale del Jova Beach Party 2022.