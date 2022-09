Torna la serie “Pinocchio and Friends” con nuovi episodi

Roma, 13 set. (askanews) – Una clip in anteprima di “Pinocchio and Friends”, la serie animata di successo che torna su Rai Yoyo con nuovi episodi. Le nuove avventure di Pinocchio e Freeda andranno in onda dal 14 settembre, proprio con il ritorno a scuola, e accompagneranno i bambini con le loro divertenti gag animate e avventure ricche di valori.

Il successo creato da Igino Straffi, realizzato da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi, torna a poco meno di un anno dal suo debutto con nuovi episodi in onda alle ore 19.10, con replica il giorno successivo alle ore 14.05.

La serie, ispirata all’intramontabile classico di Collodi e ambientata nel mondo contemporaneo, incoraggia i bambini a seguire i loro sogni con storie spensierate, avventurose, e ricche di colpi di scena. Pinocchio e Freeda, insieme al Grillo Parlante incaricato dalla Fata Turchina di tenerli sempre d’occhio, sono pronti a stupire il pubblico con i nuovi episodi, e una seconda stagione già in produzione.