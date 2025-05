Torna l'RDS Summer Festival 2025 con otto date in quattro città

Milano, 12 mag. (askanews) – RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT tornano protagoniste dell’estate con RDS Summer Festival 2025, otto eventi in quattro città italiane, con padroni di casa gli speaker della radio: Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS il 20 e 21 giugno in piazzale Fellini a Rimini, Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi il 27 e 28 giugno in piazza Garibaldi a Senigallia, Petra Loreggian e Leo Di Bello il 4 e 5 luglio in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli e Anna Pettinelli e Filippo Ferrari l’11 e 12 luglio al Molo Brin a Olbia.

Anche quest’anno inoltre numerosi talenti emergenti calcheranno il palcoscenico grazie al progetto RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è sempre più tuo in collaborazione con Open Stage. Per il terzo anno l’iniziativa voluta da Galbanino darà la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti.

Una giuria d’eccezione presiederà il casting, al quale sarà possibile iscriversi attraverso la sezione dedicata sul sito di RDS e di Open Stage a partire dal 13 maggio, e decreterà i giovani artisti che potranno vivere il loro sogno. Non solo, ai 4 migliori talenti che si saranno esibiti, verrà data l’incredibile opportunità di condividere il palco con i propri idoli musicali anche ai prossimi RDS Showcase.

A introdurre i nuovi talenti saranno le voci di RDSNEXT, la social web radio del gruppo dedicata alla GenZ: Samara Tramontana, Gaia Garavaglia, Lisa Luchetta e Iris Di Domenico. Le giovani speaker consegneranno nel corso delle serate anche il premio speciale RDSNEXT awaRDS, dedicato agli artisti che meglio incarnano i valori della nuova generazione.

Quest’anno inoltre, per la prima volta, due speciali dell’RDS Summer Festival saranno Sabato 19 luglio e sabato 26 luglio in prime time su TV8 e Sky Uno e in streaming su NOW.

L’accordo con il gruppo televisivo rappresenta un importante elemento di crescita del format e permetterà anche al pubblico da casa di vivere il meglio degli eventi che hanno visto protagonista la musica dell’estate.

“Siamo felici di poter incontrare anche quest’anno i nostri ascoltatori in un tour estivo che si prospetta ricco di musica e divertimento. Dopo tre edizioni di grande successo, siamo convinti che anche quest’estate il pubblico ci premierà con il suo calore e con la voglia di stare insieme” commenta Massimiliano Montefusco, AD di RDS. “Lo scorso anno, oltre ai 160.000 spettatori presenti on field, abbiamo realizzato numeri record anche a livello digital con oltre 200M di impression e 6M di interazioni social e quest’anno contiamo di proseguire in questo senso, grazie anche alla partnership con Sky, che ci consentirà di aumentare considerevolmente la total audience dell’evento. Colgo l’occasione, infine, per ringraziare le istituzioni delle località che anche quest’anno hanno confermato la loro presenza -come Rimini e Senigallia- e alle new entry, rappresentate da Monopoli ed Olbia, che hanno creduto nel progetto”.

Dal 26 maggio sarà possibile iscriversi all’evento attraverso l’app di RDS, scaricabile da tutti gli store digitali. L’ingresso alle piazze è gratuito e consentito fino a esaurimento posti.