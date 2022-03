Torna miart, Palermo (Fiera Milano): connessione con la città

Milano, 2 mar. (askanews) – “Sette mesi dopo l’edizione della ripartenza, abbiamo oltre 150 gallerie, in rappresentanza di 21 Paesi. E’ una manifestazione importante che torna in aprile e che torna a essere un momento di connessione con arte e cultura, in forte legame con la città”. Lo ha detto il CEO di Fiera Milano, Luca Palermo, alla presentazione della 26esima edizione di miart, la fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano.

Palermo ha anche ricordato l’impegno di Fiera Milano per la sostenibilità e il clima.