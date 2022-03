Torna miart, Ricciardi: sarà una fiera di conferme e di novità

Milano, 2 mar. (askanews) – “Confermiamo aprile, che per noi è una data molto importante. Poi confermiamo il progetto con la città di Milano che si intensifica ancora di più con progetti ad hoc, anche nello spazio pubblico. Però è anche un’edizione di novità, per esempio per le nuove gallerie che hanno deciso di partecipare a miart per la prima volta. Novità è anche la nostra nuova immagine combinata, realizzata fa The Cabinet, un’immagine che esprime bene i salti mortali che abbiamo dovuto fare in questi sei mesi.

Un’altra bella novità è la nostra adesione al GCC, Gallery Climate Coalition che è una non profit che vuole fare sistema tra tutti i soggetti che operano nelle arti commerciali per cercare di ridurre il proprio impatto sul pianeta”. Lo ha detto ad askanews il direttore artistico di miart, la fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano, Nicola Ricciardi presentando la 26esima edizione che si terrà in Fiera Milano dal 1 al 3 aprile 2022 con il titolo “Primo movimento”.