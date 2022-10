Torna #nonèdamaschio, campagna di InspiringGirls anti stereotipi

Roma, 26 ott. (askanews) – #nonèdamaschio è la campagna di InspiringGirls per decostruire lo stereotipo secondo il quale esistano lavori, studi o passioni “da maschio” o “da femmina”.

A raccontare quest’anno le loro storie e le loro esperienze, cinque role model straordinarie che si sono affermate in ambienti generalmente considerati “maschili”, spesso preclusi alle donne o in cui le donne faticano ancora oggi a farsi strada: Shalini Kurapati, imprenditrice indiana trapiantata a Torino, CEO e co-fondatrice della startup di intelligenza artificiale Clearbox AI; Arianna Tricomi, triplice campionessa mondiale di sci freestyle che sogna di diventare guida alpina; Michela Giraud, prima stand-up comedian italiana donna a realizzare uno speciale tutto suo, distribuito da Netflix in 190 Paesi; Chiara Giamundo, la prima palombara nella storia della Marina Militare italiana; Silvia Marziali, unico arbitro donna nella Seria A di pallacanestro maschile, oltre che tenente dell’Aeronautica Militare e medico di prima linea.

Cinque storie di cinque donne che hanno lottato contro i pregiudizi e abbattuto gli stereotipi, per raggiungere gli obiettivi che si erano prefissate, grazie alla loro determinazione e allo studio. Cinque esempi che InspiringGirls – il progetto di innovazione sociale promosso in Italia dall’Associazione Valore D, in partnership con Eni, Intesa San Paolo e Snam – usa per insegnare alle nuove generazioni, e in particolare alle ragazze, quanto sia fondamentale non lasciarsi influenzare dai pregiudizi.

Una sfida contro il gender gap che parte sin dall’istruzione scolastica, per spingere a un cambiamento culturale difficile da affermare, come rivela l’indagine “Sognando il futuro e il lavoro: opinioni e attitudini dei giovani studenti italiani”, realizzata da Ipsos per Valore D.

Dalla ricerca, nella sua prima parte sugli studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado (un campione di 500 studenti di età’ compresa tra gli 11 e i 14 anni, iscritti all’anno scolastico 2021-2022) emerge quanto la società mostri alle nuove generazioni una realtà ancora troppo legata ai più tradizionali stereotipi e che sono spesso i genitori a percepire alcune attitudini con una forte connotazione di genere.

INSPIRING GIRLS è un progetto internazionale che ha l’obiettivo di creare nelle ragazze consapevolezza del proprio talento, liberandole dagli stereotipi di genere che frenano la loro ambizione. Il progetto è promosso in Italia da Valore D e dai main partner Eni, Intesa San Paolo e Snam. Inspiring Girls, patrocinato dal MIUR, prevede che donne volontarie, provenienti da settori e professioni diverse, condividano con i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di primo grado la propria esperienza professionale e di vita. Dalla sua nascita nel 2017 Inspiring Girls ha organizzato 2100 incontri, coinvolto 48.000 studenti e 550 scuole. 1400 role model volontarie fanno parte del network di Inspiring Girls Italia. Il progetto è presente in 28 Paesi: Spagna, Italia, Francia, Australia, Belgio, Polonia, Serbia, UK, Svizzera, Cile, Brasile, Colombia, Messico, Perù, Costa Rica, Guatemala, Singapore, Jersey, Hong Kong, Panama, Honduras, USA, Uruguay, Russia, Serbia, Marocco, Algeria, Turchia. https://www.inspiring-girls.it