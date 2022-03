Torna Porto Rubino, il festival di musica è anche un docu-film

Milano, 21 mar. (askanews) – Torna con una nuova serie di appuntamenti per l’estate 2022 Porto Rubino, il festival dedicato alla musica e al mare. La terza edizione si svlgerà dal 10 al 17 luglio tra le coste pugliesi.

Nell’attesa, si può rivivere l’edizione 2021 nel docu-film ideato da Renzo Rubino e diretto da Raoul Ventura in onda questa sera su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) alle ore 20.40 e disponibile on demand e in streaming su NOW.

A bordo del suo fedele gozzo Tramari, Renzo Rubino accompagna gli spettatori in un viaggio tra i mari e i porti della Puglia: partendo da Polignano a Mare, passando per Castro Marina (LE), seguendo l’alba a Ostuni (BR) fino ad arrivare al gran finale di Maruggio – Campomarino (TA).

Numerosi ospiti di eccezione accompagnano Renzo Rubino in ogni tappa: da Vinicio Capossela e Micah P. Hinson fino a Edoardo Bennato, Francesca Michielin e Fulminacci, Michele Bravi, Roy Paci, Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo.