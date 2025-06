Torna "Sandokan" con Can Yaman: le prime immagini della nuova serie

Torna "Sandokan" con Can Yaman: le prime immagini della nuova serie

Roma, 24 giu. (askanews) – E’ stato finalmente svelato il trailer del nuovo “Sandokan”, la serie diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo con protagonista l’attore turco Can Yaman. Il nuovo Kabir Bedi è arrivato all’Italian Global Series Festival di Riccione mano nella mano con la sua nuova fidanzata, la dj Sara Bluma, per presentare questa serie evento internazionale prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Nel nuovo adattamento della saga di romanzi di Emilio Salgari figurano accanto a lui Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah.

La storica serie diretta da Sergio Sollima con Kabir Bedi andò in onda con straordinario successo nel 1976, ora si ritorna nel Borneo a metà del 1800. Nel paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak dominano gli inglesi con le loro spietate leggi. Sandokan è un personaggio che combatte per sé stesso e per la sua ciurma di pirati, tra cui il fidato Yanez. Ma la sua vita cambia quando, durante un’incursione, incontra Marianna, la bella figlia del console britannico di Labuan.

È l’inizio di una storia d’amore impossibile tra due anime inaspettatamente simili: Marianna, di sangue nobile, ma con lo spirito selvaggio di chi è cresciuto in un paradiso tropicale, e Sandokan, leader pirata e avventuriero, che porta in sé il sangue di re guerrieri. Sulle loro tracce si metterà il leggendario cacciatore di pirati, Lord James Brooke, che non si fermerà davanti a niente pur di catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna.

(Emanuele Bigi)