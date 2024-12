Torna "Vacanze di Natale '90" in 4K, prosegue l'operazione nostalgia

Roma, 11 dic. (askanews) – Torna l’operazione “Vacanze di Natale Days”. Dopo il successo dello scorso anno con oltre 60mila spettatori accorsi al cinema a vedere “Vacanze di Natale”, quest’anno si replica con “Vacanze di Natale ’90” in versione 4K, nelle sale dal 28 dicembre al primo gennaio.

La commedia (prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Studios) con la coppia Massimo Boldi-Christian De Sica e tra gli altri Ezio Greggio, Diego Abatantuono, Andrea Roncato, Corinne Clery, è un cult delle feste anni ’90, ed è ambientata all’Hotel Palace di ST. Moritz, tra disavventure, intrecci amorosi e risate.

Un’idea, quella di riportare questi film al cinema, nata nel 2023 per celebrare i 40 anni di “Vacanze di Natale” ma che si è deciso di portare avanti, spiega Luigi De Laurentiis: “La gente è tornata a volerlo vedere, alcuni anche vestiti anni ’80, c’era grande nostalgia e il successo del primo film ha portato a decidere di aprire un ciclo, un vero e proprio raduno di Natale”.

“La cosa bella di questi film è che sono diventati un vero appuntamento, per le famiglie il Natale, ho avuto tante testimonianze, era andare tutti insieme a vedere il film in sala il 25”. “Secondo me oggi riuscire al cinema con questi film evidenzia come siano diventati dei grandi cult e c’è grande desiderio dell’effetto nostalgia che si crea in tutti, ti riportano a momenti belli e spensierati, anche attraverso le colonne sonore, quindi oltre a essere evergreen hanno un effetto pazzesco sul pubblico”.

Sono già disponibili su nexostudios.it l’elenco delle sale e i biglietti in prevendita.