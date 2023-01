Tornado in Alabama, sette morti finora e stato di emergenza

Il coroner di zona Buster Barber ha spiegato alla Cnn cosa sta accadendo in queste ore, tornado in Alabama, sette morti finora e stato di emergenza

Gli Usa sotto scacco del maltempo severo con una serie di tornado in Alabama che avrebbero già fatto sette morti finora, è stato proclamato lo stato di emergenza che in poche ore e sulle direttrice del “twister” è stato esteso anche alla Georgia.

Secondo Ansa “almeno cinque persone sono rimaste uccise nella contea di Autagua, in Alabama”.

Tornado in Alabama, già sette i morti

I decessi, poi saliti a sette, sono avvenuti a seguito del passaggio di una serie di tornado che stanno colpendo il sud est degli Stati Uniti. A dare la notizia dei decessi finora censiti è stato il coroner della zona, Buster Barber, alla Cnn. Il medico legale ha spiegato: “Stiamo ancora cercando di recuperare i cadaveri”.

Intanto sia l’Alabama che la Georgia hanno dichiarato lo stato d’emergenza.

Un “enorme sistema temporalesco”

Da quanto si apprende in queste ore quell’enorme sistema di tempesta che solleva forti venti e che genera tornado ha attraversato il sud degli Stati Uniti, uccidendo almeno sette persone in Georgia e Alabama. Il ciclone terrestre ha danneggiato edifici e gettato auto per le strade del centro storico di Selma.

La tempesta ha “fatto a pezzi” la casa di Krishun Moore, residente a Selma, ma nessuno è rimasto ferito, ha detto alla CNN. Si è rifugiato in un bagno con sua madre.