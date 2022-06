Tornano a Santa Cecilia Daniel Harding e Strauss l’Eroe

Roma, 15 giu. (askanews) – Torna sul podio di Santa Cecilia il fantastico Daniel Harding con

il poema sinfonico “Una vita d’eroe” di Richard Strauss, anno 1898.

“E’ un brano di 40 minuti che racconta la vita di un eroe senza nome – e naturalmente sospettiamo che con un po’ umorismo e di autoironia, l’eroe sia il compositore. Disse che voleva creare

una versione moderna dell’Eroica di Beethoven” spiega il direttore.

Un eroe carico di vitalità, e la musica di Strauss descrive scene domestiche, orgoglio, tenerezza, e una colossale battaglia con i critici, nemici gretti e meschini.

“Strauss poteva descrivere qualunque cosa da un oggetto fisico a un’emozione o un’idea la sua capacità di creare qualcosa in musica non aveva confronti ma per me il suo grande genio è nell’arte dell’epilogo;

ci sono cose impressionanti da suonare, esaltanti da suonare e da ascoltare, e poi c’è quel momento in cui si ferma a guardare indietro, ed è incredibilmente commovente” prosegue Harding.

L’altra metà del programma è dedicata al concerto per pianoforte e orchestra di Edvard Grieg con Paul Lewis al pianoforte.

“E’ l’ultimo concerto della stagione, è un grande piacere suonare con Paul che è mio amico, eravamo a scuola insieme. Abbiamo messo insieme due pezzi che sono molto amati, e in teoria molto noti, ma meno di quanto si creda; due pezzi che guadagnano molto suonati con dignità e ritegno invece che con veemenza” spiega Harding.

Per l’inglese Harding, nato a Oxford una lunga esperienza a Santa Cecilia, 25 anni, il suo primo concerto fu nel novembre del 1997. “Una cosa che è cambiata è che oggi siamo al Parco della Musica!

Conosco l’orchestra da 25 anni e non l’ho mai trovata così bene. Musicalmente parlando hanno un suono fantastico. Sono sempre stati una grande orchestra ma non sono mai stati in forma come

adesso, è una gioia fare musica con loro”.

Concerti a Santa Cecilia giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 giugno.