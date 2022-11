Tornano i Coma Cose con “Un meraviglioso modo di salvarsi”

Roma, 4 nov. (askanews) – Dopo un periodo di pausa, esce su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica “Un meraviglioso modo di salvarsi”, nuovo atteso album dei Coma Cose, il duo rivelazione di Sanremo 2021. Un album che racconta l’evoluzione artistica e personale di Fausto Lama e California:

“Abbiamo sentito il bisogno di fermarci perché quando sei all’apice di un momento molto fortunato forse è quello il momento in cui si ha più lucidità e non si è influenzati magari da qualcosa che ti sta sfuggendo di mano, anzi è un momento bello e florido, abbiamo deciso di fermarci, congelare la creatività, guardarci dentro ed esplorare anche percorsi nuovi”.

Il disco è stato anticipato da “Chiamami”, un brano sul tema della presenza, dell’esserci sempre l’uno per l’altra. E così tutto l’album è intimo, è la riflessione del duo su come vivere i rapporti, soprattutto di coppia, in una società egocentrica.

“Siamo una coppia nella vita e nella musica, sicuramente vivere anche una parte esposta a volte fa perdere un po’ di lucidità su dove si è, sul centrarsi, come persone e coppia nel mondo”.

“Per noi fare musica è raccontare noi stessi senza troppi filtri, penso che la sincerità sia alla base dell’arte, che non si debba e non si possa fare altrimenti”.

I Coma Cose torneranno live con il tour “Un meraviglioso modo di incontrarsi” che nella primavera 2023 toccherà i principali club italiani e con due tappe all’estero, a Parigi e Londra. Sul palco saranno in otto dopo le ultime due new entry.

“Porteremo il nuovo disco e cose vecchie riarrangiate anche in funzione dei nuovi elementi che abbiamo introdotto nella band”.