Tornano i Minion in “Come Gru diventa cattivissimo”

Roma, 26 giu. (askanews) – Saranno anche roba da bambini ma i gialli Minion conquistano tutti e così arriva un’altra puntata della saga “Cattivissimo me”. “The rise of Gru”, in italiano “Come Gru diventa cattivissimo”, presentato in anteprima a Hollywood, è la seconda parte del prequel sulle avventure del ricco Gru e del suo esercito di schiavetti gialli. Sappiamo già che Gru diventerà buono, ma prima… Eccolo a 12 anni pre adolescente di periferia.

A prestargli la voce come sempre Steve Carrell: “La prima volta che mi hanno parlato dei Minion prima ancora che cominciassimo a girare ho pensato “buona fortuna”. Insomma queste crocchette che non parlano inglese usano un linguaggio inventato e si ficcano sempre nei guai. Pensavo va beh, gli esperti sono loro. Poi è diventato un fenomeno e il merito va tutto ai creatori, sono dei geni. Si tratta di amore, dietro tutta la storia c’è l’amore, e la gentilezza, e questo mi piace molto”.

Per il regista Kyle Balda, questo nuovo film porta Gru e i suoi Minions in posti nuovi e nuove avventure mantenendo però tutto quello che il pubblico si aspetta: “Credo che i Minion piacciano tanto perché se ci pensate per paradosso sono molto umani. Hanno un gran bisogno di fare qualcosa di più grande di loro e per questo cercano sempre di essere nella cerchia di un cattivo. A renderli tanto umani sono i loro insuccessi Ma spesso quando falliscono riescono a cavarsela quindi c’è sempre speranza. E fanno ridere”.

Il film di Universal Pictures uscirà il primo luglio negli Stati Uniti, in agosto in Italia.