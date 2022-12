Tornano I Soliti Idioti, dopo 10 anni la reunion in tour a teatro

Tornano I Soliti Idioti, dopo 10 anni la reunion in tour a teatro

Tornano I Soliti Idioti, dopo 10 anni la reunion in tour a teatro

Roma, 15 dic. (askanews) - Tornano I Soliti Idioti, Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, il celebre duo comico diventato famoso grazie all'omonima sitcom di Mtv andata in onda per quattro stagioni. A più di 10 anni di distanza dall'ultimo progetto che li ha visti lavorare insieme, annunciano con...

Roma, 15 dic. (askanews) – Tornano I Soliti Idioti, Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, il celebre duo comico diventato famoso grazie all’omonima sitcom di Mtv andata in onda per quattro stagioni. A più di 10 anni di distanza dall’ultimo progetto che li ha visti lavorare insieme, annunciano con un video un tour in teatro di sei date nelle principali città italiane nella primavera del 2023.

I Soliti Idioti negli anni hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, con la volontà di rappresentare in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo.

Tante le maschere proposte da Biggio e Mandelli diventate dei cult della comicità italiana: famoso lo sketch Father & Son, con l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, oltre agli iconici I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco. Questi e tanti nuovi personaggi saranno proposti durante gli show di questa tournée teatrale “I Soliti Idioti – Il ritorno”.

Oltre alla sitcom, Biggio e Mandelli erano stati anche protagonisti al cinema con due film “I Soliti Idioti” (2011) e “I 2 Soliti Idioti” (2012).

Dopo 10 anni di percorsi di carriera separate i due hanno recentemente suggerito la reunion pubblicando una canzone, Hélicoptèr, firmata dal Le top (Fluide e Liquide), una coppia di cantanti mascherati stile Daft Punk.

Il tour partirà il 7 aprile 2023 da Torino e chiuderà il 22 aprile a Bologna.