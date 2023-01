Tornano "I viaggi del cuore" su Canale 5: Kenya e Nairobi

Roma, 7 gen. (askanews) – Ritorna “I viaggi del cuore” condotto da Davide Banzato, domenica 8 gennaio 2023 alle 8:50 su Canale5 prima puntata in Kenya, terra unica per i suoi paesaggi con i suoi 56 parchi e le riserve naturali. Il paese è famoso per essere il luogo che ospita i Big Five: rinoceronti, elefanti, bufali, leoni e leopardi, ma anche specie più note che plasmano il nostro immaginario africano, come giraffe e zebre.

La bellezza di un territorio così ricco si mescola tuttavia alla crudezza della povertà. In Kenya, più del 15% della popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno.

Sarà una puntata speciale, una vera immersione nella missione, in situazioni al limite, a contatto con i bambini e giovani di strada, mostrando – grazie a Missioni don Bosco – come, con un processo lungo e paziente, si può accedere al “punto accessibile al bene” di ogni giovane per salvarlo e dargli un futuro.

Proprio come don Bosco viveva e voleva che facessero i Salesiani nel Mondo.

Il viaggio avrà come fulcro Nairobi, la capitale, che è la più grande città dell’Africa orientale. Sarà nostra compagna di viaggio la testimonial Fiona May, che dal 2019 affianca l’ente salesiano e si reca volentieri in missione per vedere con i suoi occhi la crescita dei progetti, la messa in opera della solidarietà di tanti italiani di buona volontà – ha appena visitato le missioni salesiane presenti nelle periferie della capitale del Paese dell’Africa Orientale.

Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità.

I viaggi del Cuore è un format tv, programma ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I.

Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), Maria Amata Calò, Martina Polimeni; Registi Matteo Ricca e Frabrizio Lo Presti; Direttore della Fotografia Claudio Falanga. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede.