Milano, 28 mar. (askanews) – Irriverenti e molto divertenti ma tecnicamente preparatissimi. Tornano in Italia Les Ballets Trockadero de Monte Carlo (o semplicemente Trocks), la straordinaria compagnia americana fondata nel 1974, composta da soli uomini. Un vero e proprio fenomeno di culto internazionale che mantiene il suo messaggio originale come racconta il ma tre de ballet Raffaele Morra.

“Una compagnia di soli uomini che “en travesti” fanno una parodia del balletto classico, con tanta simpatia e umorismo manteniamo vivo lo spirito iniziale. E l’umorismo è la chiave di volte del successo di questa compagnia, perchè diventa internazionale, accettato da tutti e possiamo dire quello che vogliamo con un sorriso”.

I loro spettacoli impertinenti eppur rispettosi nei confronti del grande repertorio del balletto classico sono apprezzati tanto dalla critica quanto dal pubblico più vasto e popolare.

“E’ importante rompere gli schemi della danza classica perchè è una disciplina così ferrea che opprime un po’ la nostra personalità”.

Valorizzano e celebrano lo spirito della danza come forma d’arte, deliziando gli spettatori volteggiando su scarpette da punta giganti con le loro solide fisicità maschili. Con ironia e intelligenza prendono di mira i più iconici tratti del balletto classico, gli incidenti, le isterie delle celebri étoiles ottenendo un risultato esilarante.

In Italia Les Ballets Trockadero de Monte Carlo presenteranno un repertorio arricchito da nuove rivisitazioni in uno show che parte ad Aosta per poi andare a Milano al Tam Arcimboldi e in tanti altri teatri. E proprio a Milano hanno incontrato per delle speciali lezioni di danza gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto, scuola di danza che risiede al TAM.