Tornare a ballare con “Europiana” di Jack Savoretti

Milano, 17 giu. (askanews) – A due anni dal successo di “Singing to strangers” e dopo il brano solidale “Andrà tutto bene”, il suo primo singolo in italiano scritto insieme ai fan, Jack Savoretti torna con “Europiana” il suo nuovo album di inediti . Per il cantante britannico di origini italiane un progetto in cui ha messo tanta voglia di sperimentare e di libertà.

“L’album è nato durante il lockdown con una voglia di scappare dalla realtà che stavamo vivendo, mi mancava l’aria di mare, il sole il sale sulla pelle, il vento nei capelli, mi mancava il sapore dell’estate.

Quindi ho voluto fare un album che fosse la colonna sonora del film che volevo guardare, ossia il film di una vacanza estiva”.

Musicalmente “Europiana” è un omaggio alla musica europea degli ultimi 50-60 anni è un album che vuole far ballare, sorridere e ricordare, anche in un momento in cui ci sono ancora delle restrizioni per il locali da ballo.

“Dire che si può ballare solo in discoteca è un controsenso.

Io ballo sempre e non vado in discoteca, a me piace ballare con la musica all’aperto, in spiaggia, vicino al mare in casa, anche in salotto se devo, la discoteca più bella del mondo può essere in casa tua se c’è la musica giusta”.

Anticipato dal singolo “Who’s Hurting Who” feat. Nile Rodgers, “Europiana” è stato registrato nei celebri studi di Abbey Road.

“Registrare negli Abbey Road Studios è come giocare a calcio al Marassi o a Wembley negli stadi importanti: è incredibile, è una sensazione unica. Vedere la mia band suonare Abbey Road… Non li ho mai sentiti suonare così prima”.

Jack Savoretti, ama l’Italia e per questo ha deciso di iniziare il suo tour nel 2022 partendo da Milano e toccando tutta Europa.

“I miei live saranno pieni di energia e comunicazione, con la voglia di connettersi con chi viene al nostro show. Spero di portare sole, musica e mare a tutti i nostri show quando torneremo a suonare”.