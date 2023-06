Toro (Ail), 'sostenere risultati ottenuti in oncoematologia per nuovi traguardi'

Toro (Ail), 'sostenere risultati ottenuti in oncoematologia per nuovi tr...

Toro (Ail), 'sostenere risultati ottenuti in oncoematologia per nuovi tr...

Padova, 20 giu. (Adnkronos Salute) - “L’avanzamento nella diagnostica, sempre più specifica, e le nuove terapie innovative hanno portato a risultati inimmaginabili. E’ in atto una rivoluzione nell’ematologia che va sostenuta con investimenti continui per raggiungere nu...

Padova, 20 giu. (Adnkronos Salute) – “L’avanzamento nella diagnostica, sempre più specifica, e le nuove terapie innovative hanno portato a risultati inimmaginabili. E’ in atto una rivoluzione nell’ematologia che va sostenuta con investimenti continui per raggiungere nuovi traguardi. Siamo convinti che un’Associazione come la nostra, e tutto il Terzo Settore, siano maturi per pianificare, insieme allo Stato, servizi e assistenza, per partecipare alla programmazione del welfare sanitario, segnalare esigenze dei pazienti, lavorare insieme al Servizio sanitario nazionale per sanare quella frattura tra sociale e sanitario che tanto impatta sulle diseguaglianze sociali". Così Giuseppe Toro, presidente Associazione italiana per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della 18esima edizione della Giornata nazionale che si celebra il 21 giugno, “primo giorno d’estate, il più luminoso dell’anno a sottolineare la luce che nasce dalla capacità di condivisione e di fare rete con società scientifiche e i pazienti, fondamentale per sostenere concretamente i malati e tutti coloro che sono impegnati nel migliorare la qualità di vita dei pazienti”.

Ail finanzia costantemente la ricerca sui tumori del sangue in tutta Italia. “Inoltre – sottolinea Toro – sostiene il Gimema (Gruppo italiano malattie ematologiche dell’adulto) che promuove la ricerca indipendente e lavora per identificare i migliori standard diagnostici e terapeutici per le malattie ematologiche e, grazie a borse di studio e contratti, contribuisce alla formazione e all’aggiornamento di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio. Ail ha investito oltre 20 milioni in ricerca, oltre 5 per finanziare 114 studio e 3,5 milioni per le spese di funzionamento degli entri ematologici e di trapianto di staminali ematologiche. Quest’anno – aggiunge – Ail mette a disposizione 150mila euro per finanziare cinque progetti di ricerca indipendente messi a punto dalle principali società Scientifiche Sie, Sies, Fil, Gitmo e Aieop”.

La giornata nazionale Ail è anche il momento per “informare cittadini e pazienti su quanto sta avvenendo e le prospettive future – osserva Toro – Informare e condividere le novità della scienza significa anche lavorare con le istituzione sul sostegno dei diritti dei malati. Tra i servizi principali offerti attraverso le 83 sezioni nazionale – continua il presidente Ail – spiccano l’assistenza domiciliare, la casa alloggio Ail, che accoglie gratuitamente anche per lunghi periodi pazienti e familiari, viaggi solidali, navetta gratuita casa ospedale e ritorno e la scuola per formare i volontari”.

Tra i progetti futuri, “a cui teniamo moltissimo – sottolinea Toro – c’è il potenziamento del sostegno psicologico rivolto a pazienti, famiglie e caregiver in tutta Italia. La salute mentale del paziente e della famiglia che lo assiste, purtroppo ignorato dalla maggioranza di Asl, è infatti fondamentale per garantire l’adesione alle cure e per superare il senso di solitudine e isolamento che spesso investono il malato e i caregiver. Attualmente – aggiunge – sono 42 le sedi Ail che offrono consulti psicologici per il percorso terapeutico. L’associazione ha straziato 400mila euro per l’assunzione di nuovi psicologi. Per affrontare l’accettazione della diagnosi e il cambiamento che investe la propria vita – ricorda il presidente Ail – è indispensabile per un malato l’aiuto di uno psico-oncologo. Dal 2020 Ail offre anche un servizio di consulenza psicologica telefonica attivo ogni mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 al Numero verde 800 22 65 24”.

Mentre veleggia la barca di ‘Sognando Itaca’, progetto di vela-terapia volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei malati con tumori del sangue con attività di riabilitazione psico-sociale, dal 10 al 23 giugno, con 9 tappe tra Trieste e Brindisi – si è ricordato durante l’evento – in occasione della Giornata nazionale, l’associazione rinnova l’ iniziativa del Numero verde Ail Problemi Ematologici (800.22.65.24) attivo mercoledì 21 giugno dalle ore 8 alle 20, che offre ai pazienti la possibilità di parlare con ematologi esperti, chiedendo chiarimenti sulle loro patologie e sulle terapie, senza problemi di tempo e di privacy che potrebbero avere con i medici che li seguono abitualmente nei loro centri di cura.

Infine, “è doveroso – chiarisce Toro – che Ail si spenda anche per il tema ambientale, per la prevenzione e per la tutela dell’ambiente, affinché su aree a rischio ormai ben note, dove purtroppo i tumori del sangue hanno un’incidenza statisticamente maggiore rispetto alla media nazionale, vengano portati avanti al più presto risolutivi progetti di bonifica e miglioramento delle condizioni anche ambientali, a favore della salute e quindi della vita dei cittadini. La politica sanitaria del futuro – conclude – non può solo dotarsi di farmaci nuovi e costosi, che rischiano di non essere disponibili per tutti, ma dovrà avere come cardine la prevenzione e la promozione di stili di vita adeguati.