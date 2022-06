Una tragedia è avvenuta a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Una bimba di soli 4 anni è morta dopo essere scomparsa in spiaggia.

Avrebbe dovuto essere una serena giornata al mare in una spiaggia di Torre Annunziata. Invece per la sua mamma e i molti bagnanti presenti, la scomparsa della piccola Vittoria di soli 4 anni è stato un colpo tremendo. Stando quanto emerge dai social, proprio la sparizione della bimba aveva immdiatamente preoccupato moltissimi utenti che hanno lanciato un appello disperato, infine la conferma dall’avvenuto decesso.

Torre Annunziata, morta la piccola Vittoria

Erano circa le 3 del pomeriggio di sabato 11 giugno quando Vittoria è scomparsa. La piccola si trovava a riva sorvegliata dalla mamma che proprio in quei frangenti stava guardando anche la seconda figlia più piccola. Poi l’allarme che ha portato ad una disperata corsa contro il tempo fino a quando la bimba non è stata ritrovata ormai in condizioni critiche.

L’arrivo dei soccorsi

A seguito del ritrovamento Vittoria non avrebbe più ripreso conoscenza. Vani i tentativi degli operatori sanitari di rianimare la piccina che a seguito del ricovero in ospedale – riporta Sarno Notizie – era stata messa sotto osservazione. Nel frattempo la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo. Sono moltissime intanto le persone che in queste ultime ore hanno dedicato un ultimo pensiero alla bambina e alla sua famiglia.