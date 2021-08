Torre Antonini, storia del palazzo distrutto dalle fiamme a Milano

Il palazzo distrutto dalle fiamme in via Antonini a Milano è conosciuto come Torre Antonini, struttura alta 67 metri e dotata di 18 piani.

Il palazzo distrutto dalle fiamme nella periferia sud di Milano è noto come “Torre Antonini”. La struttura, sita al civico 32 di via Giacomo Antonini, è stata costruita nel 2005, vanta un’altezza di 67 metri e un totale di 18 piani.

In seguito al drammatico incendio che ha colpito l’edificio, il complesso appare oggi completamente privo della facciata esterna, mettendo in mostra lo scheletro che lo contraddistingue.