Torre dei Conti, continuano le indagini e i Carabinieri cercano video

Roma, 8 nov. (askanews) – Continuano le indagini sul crollo della Torre dei Conti a Roma, all’angolo fra Via Cavour e Via dei Fori Imperiali, costato la vita a un operaio romeno di 66 anni, Octay Stroici, rimasto intrappolato per oltre 11 ore sotto le macerie e deceduto in ospedale dopo essere stato estratto vivo dalla torre dai Vigili del Fuoco in una delicata e difficile operazione.

Il capitano Corina Lanza, comandante dei Carabinieri della Stazione di Piazza Venezia, ha diffuso un appello per reperire materiale video del primo crollo:

“In relazione alle indagini sul tragico crollo della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, costato la vita a un operaio, rimasto intrappolato sotto le macerie, si invita chiunque sia in possesso di video o foto, di qualsiasi tipo, in cui sia ripreso, anche solo parzialmente, il primo crollo, li invii all’indirizzo mail crollotorredeiconti@carabinieri.it, (Max 20MB) oppure tramite Whatsapp al numero +39 3479261316, allegando il materiale che si intende fornire, un documento di identità e un’utenza dove si preferisce essere contattati”.

Nel procedimento aperto dalla Procura di Roma si ipotizzano i reati di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni. Tutte fattispecie commesse in violazione delle normative antinfortunistiche. Una consulenza è stata affidata a ingegneri strutturisti, per chiarire se i lavori fossero adeguati al tipo di edificio, una torre medievale dalla struttura fortemente compromessa. I pubblici ministeri hanno disposto anche l’acquisizione di tutti gli atti relativi alla gara d’appalto per accertare la sussistenza dei requisiti da parte della società aggiudicatrice. Gli investigatori hanno intanto ascoltato i lavoratori, il direttore dei lavori e i titolari delle due società impegnate nell’appalto.