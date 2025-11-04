Torre dei Conti, morto l'operaio estratto dopo ore, cordoglio unanime

Roma, 4 nov. (askanews) – Niente sorvolo delle Frecce Tricolori come da tradizione sull’Altare della Patria nella giornata delle Forze Armate, per evitare anche la minima interferenza nel lavoro di quanti sono ancora impegnati nelle attività di messa in sicurezza nell’area di via dei Fori Imperiali, dopo i crolli alla Torre dei Conti in cui ha perso la vita Octay Stroici, l’operaio di 66 anni originario della Romania, rimasto diverse ore sotto le macerie.

È deceduto in ospedale dove è arrivato già in condizioni critiche.

“Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarlo ed eravamo riusciti con un intervento eccezionale delle nostre squadre a strapparlo alla stretta delle macerie che lo hanno imprigionato per dodici ore. Siamo vicini alla famiglia in questo momento tragico” hanno scritto i vigili del fuoco in un messaggio.

Cordoglio unanime dalle istituzioni e dai partiti: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso “profondo dolore”, e “vicinanza alla famiglia”, ringraziando i soccorritori che fino all’ultimo hanno tentato di salvargli la vita.

La torre era in ristrutturazione, ora si dovranno chiarire le cause dei crolli. Sulla tragedia pesano anche le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che dopo il crollo aveva commentato: “Finché il governo italiano continuerà a sprecare inutilmente i soldi dei propri contribuenti”, riferendosi agli aiuti all’Ucraina, “l’Italia crollerà completamente”.

“Frasi ignobili” per il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Non leggo mai cose dice questa signora – ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista a Repubblica – è una microscopica parte, né rilevante né sofisticata come lo sono altre, della capacità di disinformazione russa”.