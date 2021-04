Torre del Greco, anziano investito da uno scooter: morto sul colpo

Un anziano è stato investito da uno scooter a Torre del Greco, mentre attraversava la strada per andare a buttare la spazzatura.

Terribile tragedia nel giorno di Pasqua a Torre del Greco. Un uomo di 83 anni è stato investito per strada, mentre andava a buttare la spazzatura. L’anziano è morto sul colpo, dopo essere stato travolto a grande velocità.

Anziano investito a Torre del Greco

Nella tarda serata del giorno di Pasqua, domenica 4 aprile 2021, un uomo è stato investito da uno scooter in corsa ed è mort osul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, l’83enne era uscito dalla sua abitazione, in via Alcide De Gasperi, per andare a buttare la spazzatura. Il centauro non si è accorto della sua presenza in strada e lo ha travolto completamente a grande velocità. Un impatto molto violento, che purtroppo non ha lasciato scampo all’uomo di 83 anni, deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente è arrivata immediatamente un’ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

I carabinieri della stazione di Torre del Greco, arrivati ieri sera sul luogo dell’incidente per effettuare tutti i rilievi del caso, dovranno fare chiarezza su quanto accaduto e ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto violentissimo che è costato la vita all’uomo di 83 anni, che è uscito di casa e stava camminando per gettare la spazzatura.