Torre del Greco, Mattia muore per leucemia a soli 17 anni

La comunità di Torre del Greco è straziata dal dolore per la morte del giovanissimo Mattia (17 anni) vinto dalla leucemia. Il ragazzo è deceduto presso l’ospedale Santobono di Napoli, dove era rimasto ricoverato per 13 mesi. Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia del 17enne: papà Raimondo, mamma Giuseppina e il fratello Alessandro.

Torre del Greco: il messaggio di Tefin al papà di Mattia

La compagnia per cui lavora Raimondo, padre di Mattia, ha dimostrato la vicinanza verso lui e la sua famiglia con il seguente messaggio: “Oggi non è un bel giorno per la Tefin, Mattia, il figlio del nostro Raimondo R., un ragazzo di soli 17 anni ci ha lasciato colpito da un grave male. A Raimondo, alla sua combattiva moglie, ad Alessandro, ed a tutti coloro che hanno combattuto una battaglia impari … il nostro abbraccio silenzioso”.

Il toccante post della Tefin sui social ha ricevuto numerosi commenti. Un utente scrive: “Sopravvivere a un figlio è una cosa terribile che nessun genitore dovrebbe provare. Un caro abbraccio Raimondo”. Un altro ancora: “Un morte contro natura, poiché nessun genitore vorrebbe vedere la morte del proprio figlio, ma pultroppo i piani di Dio nessuno li conosce. Sentite condoglianze”. C’è chi poi commenta addolorato: “Un abbraccio a Raimondo e alla famiglia. Non ci sono parole per alleviare un dolore così forte. Ti sono vicino fratello”.

Torre del Greco: i funerali di Mattia

I funerali del giovanissimo Mattia erano previsti la mattina di sabato 4 novembre, alle 11:00, presso la Parrocchia del SS. Redentore situata ad Ercolano.