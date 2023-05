Taulant Malaj è accusato dell’omicidio della figlia Jessica, di 16 anni, e di Massimo De Santis, 51 anni, presunto amante della moglie. Le sue dichiarazioni sulla figlia.

Torremaggiore, il padre killer: “Jessica si è trovata lì nel momento sbagliato”

Jessica “si è trovata l’ nel momento sbagliato” ha dichiarato Taulant Malaj durante l’interrogatorio con il pm. L’uomo, di 45 anni, è in carcere con l’accusa dell’omicidio della figlia sedicenne e di Massimo De Santis, 51 anni, presunto amante della moglie. Malaj ha ucciso il vicino di casa “rivale” e poi si è scagliato contro la moglie Tefta, di 39 anni. La figlia Jessica, 16 anni, è entrata nella camera da letto e ha fatto da scudo alla madre. “Voleva proteggere la mamma, allora ho colpito anche lei: manco mi ero reso conto di chi fosse. Purtroppo si è trovata nel momento sbagliato” ha dichiarato l’uomo. In casa era presente anche l’altro figlio Leonardo, 5 anni, che si è nascosto dietro il divano. “Quando mi sono reso conto di cosa avevo fatto l’ho preso in braccio” ha dichiarato l’uomo, rispondendo di si alla domanda se volesse bene a Jessica.

Era convinto che la moglie vedesse di nascosto il vicino

Malaj, fermato dopo il duplice omicidio, ha ricostruito i difficili rapporti coniugali. Era convinto che la moglie vedesse di nascosto il vicino, De Santis, da più di un anno. I due si sarebbero conosciuti per un incidente. “Spesso mangiavano insieme. Un giorno lui l’ha portata in giro con la sua Maserati” ha raccontato. L’uomo li spiava e aveva anche dei video di quei pranzi. L’uomo ha fatto un video anche dopo i delitti. Ha immortalato la scena del crimine, compresi i cadaveri, poi ha inviato tutto ad un amico. Quelle immagini sono finite in rete. “L’ho fatto così, non c’è un motivo particolare. In quel momento avevo il diavolo in testa” ha dichiarato.