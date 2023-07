Torselli (FdI): centrodestra unito al voto nel 2024 nei comuni toscani

Firenze , 31 lug. (askanews) – “Io sono sicuro oggi che su 184 Comuni si vada uniti in tutti e 184”. Lo ha detto Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana, parlando delle elezioni amministrative che si terranno in Toscana nel 2024.

“Oggi noi governiamo sette capoluoghi su dieci, dove prima c’erano giunte di centrosinistra. Quando è arrivato De Mossi a Siena, piuttosto che Tomasi a Pistoia o Conti a Pisa non hanno raso al suolo quello che c’era prima. Hanno semplicemente cambiato il paradigma, come hanno poi dimostrato gli elettori che hanno riconfermato il centrodestra in questi Comuni. Io mi auguro che siano contendibili tutti i Comuni, anche quelli considerati periferici o di basso impatto mediatico”.