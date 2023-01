Torso senza testa di una donna trovato in Missouri, fermato l'assassino

Torso senza testa di una donna trovato in Missouri, fermato l'assassino

Deanna Denise Howland rimase un "cold case" per lungo tempo, il torso senza testa della donna trovato in Missouri, fermato l'assassino: è Mike Clardy

Per quella orribile scoperta, un torso senza testa di una donna trovato in Missouri, è stato fermato in queste ore l’assassino: la prova del Dna ha permesso alla polizia Usa di fermare un 63enne di Maryland Heigts, Mike A.

Clardy, presunto killer della vittima sul cui caso gli inquirenti avevano lavorato per quasi 20 anni. Tutto ebbe inizio nel 2004 con l’omicidio di una donna il cui torso decapitato venne ritrovato in una stazione di servizio del Missouri lungo l’Interstate 70.

Torso senza testa, fermato l’assassino

Per quel terribile crimine il 63enne è stato accusato nella giornata di ieri, 12 gennaio, di omicidio di secondo grado e abbandono di un cadavere.

La vittima si chiamava Deanna Denise Howland e la polizia afferma che le prove del DNA hanno collegato Clardy al crimine. In più gli inquirenti hanno spiegato che Clardy ha confessato dopo il suo arresto.

Svolta nel 2016 con il Dna di vittima e killer

I resti di Deanna vennero trovati il 26 giugno 2004, giù per una collina vicino a un’area picnic in un’area di sosta nella contea di Warren.

Per 12 anni non vennero identificati ma nel 2016 i campioni di DNA hanno determinato che la vittima era una donna di Alton, Illinois. E sempre il DNA ha permesso di individuare il sospetto. La polizia ha abbinato il DNA di Clardy ai frammenti di DNA lasciati sul corpo di Howland e ad un coltello trovato in una fogna vicino alla stazione di servizio.