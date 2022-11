Tortine di merluzzo ritirate dai supermercati Lidl per rischio Listeria: i lotti interessati

Alcuni lotti di tortine di merluzzo distribuite dai supermercati Lidl sono stati ritirati dal commercio in via precauzionale, per il possibile rischio di Listeria.

L’allarme, come di consueto accade per casistiche simili a questa, è stato lanciato dal Ministero della Salute sul sito ufficiale, in cui è apparso l’avviso di richiamo.

Tortine di merluzzo richiamate dal commercio per rischio Listeria: l’allerta del Ministero

Nella sezione dedicata ai richiami sul sito ufficiale del Ministero della Salute è apparso l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto di tortine di merluzzo nordico per la “sospetta presenza di Listeria monocytogenes“.

Queste tortine a marchio Sødergården e prodotte in Danimarca, sono vendute in confezioni da 340 grammi con la data di scadenza 06/12/2022 e distribuito da Lidl.

La produzione delle tortine e l’avviso del MInistero della Salute

Le tortine in questione sono state prodotte dall’azienda danese Jeka Fish A/S, nello stabilimento di Havnen 70 a Lemvig. Il Ministero della Salute raccomanda chiunque le abbia acquistate di non consumare il prodotto e, se possibile, riportarlo nel supermercato in cui è avvenuto l’acquisto muniti di scontrino.