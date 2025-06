Torturava oppositori di Assad, in Germania ergastolo a medico siriano

Francoforte (Germania), 16 giu. (askanews) – Accusato di aver torturato gli oppositori del regime di Bashar al-Assad, il medico siriano Alaa Moussa arriva in aula a Francoforte con un cappuccio a coprirgli il volto. Moussa è appena stato condannato all’ergastolo dai tribunali tedeschi per crimini contro l’umanità, tortura e omicidio, dopo un processo durato oltre tre anni.

In Germania dal 2015, dove ha esercitato come chirurgo ortopedico fino al suo arresto nell’estate del 2020, dopo essere stato riconosciuto da altri rifugiati siriani, Alaa Moussa, 40 anni, aveva lavorato in Siria negli ospedali militari di Damasco e Homs. Lui ha sempre negato tutte le accuse e si è detto vittima di un complotto.