Arrestati cinque poliziotti nella Questura di Verona: avrebbero pestato ripetutamente persone fermate per strada nel corso di controlli, truccando poi i verbali per evitare ogni forma di responsabilità o sospetto

Scandalo nella Questura di Verona. Nella mattina di oggi, martedì 6 giugno 2023, cinque poliziotti sono stati arrestati con le accuse di tortura, lesioni aggravate, peculato, rifiuto e omissione di atti di ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Una decina gli agenti indagati.

I verbali truccati

Si tratta di un ispettore e quattro agenti che, all’epoca dei fatti, prestavano servizio al Nucleo Volanti. Aperta lo scorso autunno, a lavorare sull’indagine è stata la Squadra Mobile veronese, seguita direttamente dagli uffici centrali della Polizia di Roma che hanno prestato la massima collaborazione alla procura della città veneta. Secondo le accuse, gli agenti avrebbero più volte pestato persone fermate per strada nel corso di controlli, truccando poi i verbali per evitare ogni forma di responsabilità o sospetto. Nelle scorse settimane scorse una ventina di agenti è stata trasferita per rilievi di natura penale e disciplinare (alcuni di loro per non aver impedito le violenze).

La voce della Polizia di Stato

Così ha commentato il capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani: «Ringrazio la procura della Repubblica di Verona per la fiducia accordata alla Polizia di Stato nel delegare alla Squadra Mobile locale le indagini sugli operatori appartenenti alla stessa Questura. La levatura morale della nostra amministrazione ci consente di affrontare questo momento con la dignità e la compostezza di sempre».