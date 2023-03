L'ipotesi: non solo manette ma anche del nastro adesivo per un detenuto, torture nel carcere di Biella, 23 agenti sospesi dal servizio

Per le presunte torture nel carcere di Biella, 23 agenti della polizia penitenziaria sono stati sospesi dal servizio. La procura sta indagando sugli episodi relativi al 3 agosto del 2022 presso il penitenziario ed ha chiesto al Gip competente una serie di misure di cautela. E sulla scorta della loro approvazione sono stati sospesi dal servizio 23 agenti della polizia penitenziaria di Biella.

Torture nel carcere di Biella: le misure

Il gip competente ha censito la loro azioni per il reato di tortura di stato, commesso all’interno del carcere nei confronti di tre detenuti. Una nota ufficiale della magistratura operante spiega: “Il 6 febbraio scorso il gip, su richiesta dei pm, aveva ordinato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del vicecomandante pro-tempore”. Tutto questo “riservandosi, all’esito degli interrogatori, sull’applicazione delle richieste di misure interdittive nei confronti degli altri ventisette agenti coinvolti”. L’ordinanza di misure cautelari interdittive è stata emessa dal gip Valeria Rey, ed eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Biella. Essa è la prosecuzione in quanto a misure dell’arresto del vice comandante pro tempore dell’istituto penitenziario.

Il nastro adesivo oltre alle manette

Lo stesso, da quanto si apprende, fu messo ai domiciliari il 6 febbraio. Le indagini avevano preso piede con 28 agenti di polizia penitenziaria inizialmente censiti. Il 3 agosto 2022 era scattata una denuncia per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale presentata dall’ufficiale arrestato contro un detenuto. Ecco, in quel documento veniva citata la “necessità” di impiegare del nastro adesivo per contenerlo malgrado fosse già ammanettato.