Tragedia a Torvaianica, una frazione di Pomezia, dove lunedì 3 Luglio il 47enne Paolo Florio è morto davanti agli occhi di suo figlio mentre faceva un bagno in mare. L’assistente bagnante ha provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per Paolo non c’è stato nulla da fare.

Torvaianica, Paolo fa il bagno e muore davanti al figlio di 10 anni

La tragedia si è consumata in località Campo Ascolano, sul lungomare all’altezza di via Brema a Torvaianica, luogo in cui Paolo si era recato con moglie e figlio per passare una giornata al mare in totale relax. Stesi i teli al suolo, Paolo e il bambino erano entrati in acqua, ma la moglie si era subito accorta che la corrente li aveva messi in difficoltà. L’assistente bagnante si è dunque buttata in acqua per dare loro soccorso, con il piccolo che vedendola si è aggrappato alla sua schiena. La bagnina ha anche recuperato il corpo di Paolo che nel frattempo era finito sott’acqua, riuscendo a portarlo a riva.

I tentativi di rianimazione: Paolo è morto

Una volta tornati sulla spiaggia, l’assistente bagnante ha praticato un massaggio cardiaco all’uomo e poi ha utilizzato il defibrillatore, ma niente è riuscito a farlo risvegliare. Quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso di Paolo: si pensa che l’uomo possa essere stato colto da un malore.