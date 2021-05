Tosaerba a batteria: benefici e il modello dell’anno

Il tosaerba a batteria è l'apparecchio migliore per prendersi cura del giardino grazie ai tanti benefici che un modello del genere comporta.

In primavera e in estate, si comincia a dedicarsi ai lavori di giardinaggio e chi ha un prato o giardino sa bene quanto sia importante tagliare l’erba. Per farlo, è possibile affidarsi a un tosaerba a batteria. Vediamo quale è il migliore modello e come sceglierlo.

Tosaerba a batteria

Sono sempre di più coloro che decidono di affidarsi a questo apparecchio per curare e tagliare il prato di casa. Il tosaerba a batteria è considerato uno degli strumenti migliori da usare in quanto estremamente ecologico dal momento che non inquina e pulisce perfettamente il giardino. Inoltre, a differenza di altri apparecchi, sono molto maneggevoli.

Al momento dell’acquisto di un prodotto del genere, bisogna tenere conto di una serie di fattori in modo da capire quale sia quello maggiormente adatto. Uno degli aspetti maggiormente interessanti da controllare è la sua durata, ovvero l’estensione degli spazi verdi che necessitano della giusta manutenzione. Alcuni modelli hanno una estensione fino a 500 metri quadrati, ma ovviamente dipende dalla grandezza del giardino.

Bisogna anche considerare l’altezza del taglio in modo che sia regolabile su più piani. In commercio sono diversi i modelli che hanno delle lame così potenti e di qualità che permettono di tagliare l’erba sia lungo i muri, ma anche nelle aiuole in modo da svolgere un lavoro completo su ogni fronte.

Si consiglia di scegliere un modello di tosaerba a batteria che sia in grado di fornire delle ottime prestazioni, anche su terreni che risultano meno pianeggianti. Sono dotati di trazione posteriore per cui riescono a lavorare molto bene su superfici particolarmente estese. Lo scarico posteriore e la raccolta all’interno del cesto sono altri dettagli che si possono valutare al momento dell’acquisto.

Tosaerba a batteria: benefici

Un modello del genere permette di apportare alla cura del prato o del giardino una notevole serie di benefici che renderanno la zona verde ancora più bella in modo da accogliere gli ospiti durante le serate estive o per concedersi un po’ di relax. Il tosaerba a batteria si usa per terreni di piccoli e medie dimensioni, sebbene si trovino modelli adatti anche per superfici maggiormente estese.

Scegliere un tosaerba a batteria invece di uno elettrico vuol dire puntare sulla maneggevolezza di questo apparecchio. Dal momento che sono modelli che non hanno il filo, risulta molto più facile usarli per tagliare l’erba in quanto il filo non causa nessun tipo di ingombro con il rischio di inciampare e cadere.

Sono dei modelli ecologici, quindi non inquinano dal momento che non emettono nessuna emissione e nessun motore. Proprio per questa ragione, possono essere considerati dei tosaerba manuali. I tosaerba a batteria si possono usare a qualsiasi ora del giorno proprio perché sono silenziosi e non disturbano chi sta riposando oppure studiando.

Il fatto che non abbiano il filo concede maggiore libertà di movimento, in quanto si può scorazzare liberamente e aggirano gli ostacoli senza preoccupazione di nessun tipo. Necessitano di una manutenzione molto bassa e ottimizzano sia i tempi che la fatica.

Tosaerba a batteria: miglior modello

In seguito ad aver analizzato le varie caratteristiche e i vantaggi di avere un tosaerba a batteria, in commercio si trovano vari modelli, ma il migliore secondo giardinieri e comsumatori è Perfect Grass che dona una prospettiva completamente diversa al modo di tagliare l’erba. Un modello molto leggero, infatti pesa soltanto 900 grammi, ha una impugnatura ergonomica in modo da rendere più facile il lavoro. E’ considerato il miglior tosaerba grazie alla facilità di utilizzo e al rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un modello considerato sicuro per tutti i membri della famiglia, wireless, quindi senza fili e dotato di asta allungabile in modo da arrivare ovunque. Perfect Grass è un modello ultramoderno e innovativo che funziona grazie alle fascette che permettono di svolgere il lavoro senza subire mai arresti o interruzioni. Permette di risparmiare sia tempo che denaro dal momento che non è necessario comprare le bobine di riserva.

Sfrutta la batteria agli ioni di litio per cui basta collegarlo alla presa di corrente affinché possa funzionare. Taglia qualsiasi bordo in modo perfetto senza il bisogno di usare altri strumenti. Ha un cappuccio protettivo in modo da usarlo in totale sicurezza.

Dispone di una guida laterale integrata che permette di trasformarlo in taglia bordi. L’impugnatura ergonomica permette di adattarlo a chiunque lo usi, così come l’asta allungabile. Perfect Grass è un tosaerba a batteria silenzioso ed ecologico con la batteria che ha una durata di circa 4 ore.

Per chi vuole ordinarlo, dal momento che si tratta di un prodotto esclusivo e originale, non è possibile reperirlo nei negozi fisici o e-commerce. Quindi, bisogna collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati e inviarlo. Perfect Grass è in offerta estiva al costo di 69,90€ anziché 109€ con la spedizione gratis. Oltre al tosaerba, nella confezione si trova anche il cappuccio protettivo, l’asta telescopica, le 24 fascette gratuite e un carica batterie. Per il pagamento, il consumatore può scegliere la carta di credito, Paypal, oppure la formula del contrassegno, ovvero in contanti direttamente al corriere alla consegna della merce.

