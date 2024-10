Toscana, Barabotti (Lega): corsi nuoto per sole donne islamiche

Roma, 15 ott. (ask- "Follia a Figline e Incisa Valdarno: corsi di nuoto per sole donne islamiche. È l'ennesimo caso di discriminazione, per così dire 'al contrario': la piscina comunale per alcune ore del giorno sarà dedicata esclusivamente alle donne musulmane. Per la Lega si tratta di una propo...

Roma, 15 ott. (ask- “Follia a Figline e Incisa Valdarno: corsi di nuoto per sole donne islamiche. È l’ennesimo caso di discriminazione, per così dire ‘al contrario’: la piscina comunale per alcune ore del giorno sarà dedicata esclusivamente alle donne musulmane. Per la Lega si tratta di una proposta assolutamente incostituzionale e razzista da fermare in tutti i modi. Chiediamo al PD toscano e al sindaco di fare un passo indietro, nel rispetto degli italiani e della nostra Costituzione”.

Così il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti.