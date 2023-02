Toscana, cane precipita in una voragine, salvato dai Vigili del Fuoco

Dramma con lieto fine in Toscana grazie agli operatori del 115, un cane precipita in una voragine e viene salvato dai Vigili del Fuoco.

Da quanto si apprende il povero animale era caduto un un “buco” profondo 45 metri nelle zona di Cecina, in provincia di Livorno. I media territoriali spiegano che proprio il 115 di Cecina ha salvato quel peloso in grossa difficoltà che è stato ad un passo dalla morte.

Cane precipita in una voragine, salvato dal 115

La vittima è un cane da caccia che era caduto in una voragine profonda circa 45 metri durante una battuta di caccia.

Tutto è accaduto nei pressi di Sassetta, da cui il proprietario del cane ha lanciato l’allarme. A quel punto sono scattate immediatamente le operazioni di soccorso e salvataggio da parte della squadra dei vigili del fuoco.

Un percorso di recupero difficilissimo

Nel pomeriggio gli operatori sono giunti sul posto coadiuvati da un team del personale SAF (speleo alpino fluviale) dalla sede di Livorno. E recuperare il cane non è stato affatto facile, dato che il percorso per calarsi in quella stretta e profonda spelonca ha richiesto diverso tempo ed impegno tecnico.

Livorno Press spiega che alla fine e per fortuna il personale vigili del fuoco è riuscito a “recuperare l’animale eseguendo la manovra Saf e a restituirlo al legittimo proprietario”.