Toscana, Conte: su Giani decideranno i territori

Roma, 31 lug. (askanews) – “In Toscana è in corso una riflessione da parte di tutti i gruppi. Non imponiamo da Roma soluzioni. Non c’è mai stato da parte mia un input. Bisogna riflettere e capire se ci sono le condizioni”. Lo ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa a proposito del sostegno alla candidatura di Eugenio Giani alle prossime elezioni regionali in Toscana.

“Noi veniamo da 5 anni di opposizione a questa giunta. Entrare ora per noi è un sacrificio notevole e lo decideranno i territori se ci sono le condizioni”, ha aggiunto il leader M5s.