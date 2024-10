Toscana: Fratoianni, 'Pd contro primarie? Nessuno decide per tutti'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Nel 2025 sarà la volta di altre Regioni al voto, sulla Toscana ha già messo in chiaro la ricandidatura del governatore Giani è tutta da discutere? "Io ho solo commentato, senza la minima volontà di aprire polemiche, e sulla base delle valutazioni di chi di Avs sta in Toscana, le affermazioni della segreteria regionale del Pd, da cui mi pare si sia escluso la possibilità di primarie per la scelta del futuro candidato". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un’intervista che appare oggi sulle pagine genovesi e sul sito web di Repubblica.

"Io penso invece che nessuno tra le forze del campo possa decidere da sola cosa fare o meno. La maggioranza che ha eletto Giani è stata di un tipo, quella che correrebbe ora sarebbe diversa, e in qualche modo ci deve essere discontinuità. In termini di candidato, o di programmi, o di assetti. Se ne discuta insieme, semplicemente. E prima lo si fa, meglio è. Una regola che dovrebbe valere sempre”.