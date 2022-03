Toscana, spunta una statua di Vladimir Putin: “Toglietela. È un disonore”

È polemica per la statua di Putin a Vagli di Sotto, in Toscana. La questione sta assumendo sempre più una rilevanza nazionale.

A Vagli di Sotto, in provincia di Lucca, c’è una statua di Vladimir Putin. Il segretario del Partito Democratico locale sta portando avanti una battaglia, insieme ai suoi concittadini, per far si che venga rimossa la statua il prima possibile.

In Toscana una statua di Vladimir Putin fa discutere

La raffigurazione di Putin si trova all’interno del “Parco dell’onore e del disonore“. Il presidente russo non è l’unico personaggio discutibile a cui è stata fatta una statua. Tra gli altri leader mondiali vi è anche l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. A sollevare una polemica che da locale è diventata nazionale è il segretario del PD di Vagli di Sotto, Enzo Coltelli.

Intervistato da Italia 7, Coltelli ha dichiarato: “Per i vaglini è un disonore avere questo monumento in questo momento particolare, con un conflitto in corso. Non basta spostarla, non è questione di onore e disonore, il mondo lo ha già detto questo. Quella statua i vaglini non la vogliono, va rimossa“.

L’ex sindaco si oppone all’idea di rimuovere la statua di Putin

C’è però chi la pensa in maniera diversa da Enzo Coltelli.

Mario Puglia, ex sindaco di Vagli di Sotto ed attualmente consigliere comunale, ha fortemente voluto il parco in cui si trova la statua di Putin in quanto rappresenta un sito turistico per il loro paese. Come riporta Today, il consigliere si è espresso con queste parole: “Precisiamo che la scultura non è all’interno del parco dell’onore, ma arredo urbano con molti altri personaggi di livello mondiale, facenti parte del parco del marmo di Vagli.

Essenziale, o bene o male, è che ne parliamo. Già si vedono centinaia di visitatori”.